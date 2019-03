Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada żonie Zybertowicza. "Podzielam Pani niepokój"

Adam Bodnar odpowiedział na list Katarzyny Zybertowicz. Żona doradcy prezydenta włączyła się w spór jej męża z opozycjonistami. Twierdziła, że prof. Andrzej Zybertowicz jest "obiektem brutalnego hejtu". RPO popiera apel o obniżenie poziomu emocji w debacie.

Trwa dalszy ciąg sporu prof. Andrzeja Zybertowicza z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu. Chodzi o słowa, które padły 5 lutego podczas debaty oksfordzkiej. Doradca Andrzej Dudy powiedział wtedy, przytaczając opinię Andrzeja Gwiazdy sprzed lat, że "w 1989 r. komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami". Opozycjoniści wysłali do prezydenckiego ministra wezwanie przedsądowe do przeprosin.

W konflikt włączyła się też żona prof. Zybertowicza Katarzyna, która stwierdziła, że jej mąż jest "zastraszany" i stał się "obiektem brutalnego hejtu". Wysłała w tej sprawie list do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zamieścił stronie biura odpowiedź, którą skierował do żony doradcy Dudy.

"Z najwyższą uwagą przyjąłem informację o Pani krytycznym stosunku do obyczajów panujących obecnie w życiu publicznym. Podzielam Pani niepokój, jeśli chodzi o nazbyt częste pokusy rozstrzygania sporów i kłótni poprzez drogę sądową, co może prowadzić w konsekwencji do prób ograniczenia wolności słowa" - czytamy w liście do Katarzyny Zybertowicz.