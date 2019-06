Rzecznik Praw Dziecka odpowiada na zarzuty. "Skandaliczna manipulacja"

Mikołaj Pawlak wydał oświadczenie ws. swojej wypowiedzi nt. bicia dzieci. Rzecznik Praw Dziecka twierdzi, że jego słowa zostały przeinaczone, a on nie jest zwolennikiem wymierzania klapsów najmłodszym, wbrew temu, co podawały media.

Rzecznik odniósł się do wywiadu, którego udzielił "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Na pytanie o to, czy jest za wymierzaniem dzieciom klapsów, odparł, że "klaps nie zostawia wielkiego śladu" i "trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie". Następnie dodał, że "wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc", ale on uważa, że "absolutnie i bezwzględnie nie należy bić dzieci".