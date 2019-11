WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze stanisław piotrowicz + 2 radosław fogieltłit Natalia Durman 2 godziny temu Rzecznik PiS Radosław Fogiel w obronie Stanisława Piotrowicza. Użył dosadnego porównania Radosław Fogiel komentował w programie "Tłit" zamieszanie wokół kandydatur S. Piotrowicza i K. Pawłowicz do TK. Chodzi o to, że przekroczyli... Rozwiń Czy to że ktoś ma być Sędziom tryb … Rozwiń Transkrypcja: Czy to że ktoś ma być Sędziom trybu Niego powyżej 5 lat Nie ma Pan redaktor nawiązuje Danie się jednej z rozgłośni radiowych jak Aby był to Pro W przypadku kandydatów Prawo i Sprawiedliwość Większość prawników jedna Przynajmniej Tychy opinie która czytałem Dobrze dyskusję że że sędziowie powyżej Powinien być Więc generalnie Rozumiem że jednak to tylko w przypadku jednej grupy sędziów prawie sprawiedliwość Nie nie panie redaktorze to Musimy się odwołać do materii To znaczy jest w Rozdział pod tytułem sądy i trybunały I Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem powszechnym więc po pierwsze Jednego nie odnoszą a po Ich filozofia konstruowania jest Inna jest rola inna jest funkcja i nie jest w końcu Praca Sędzia Trybunału Konstytucyjnego A sędziego który Codziennie Jak urzęduje inżynier nie przeszkadza to nawet postkomunistyczna przeszłość też nie Ale po co System przeszłość Obywateli Polski pracowało przynajmniej w pewnym 2 Pracowało za czasów prl-u dlatego morawiecki premier morawiecki nawet się skarżył że Polska po 89 Kraj zdobyty Postkomunizm No i rozumiem że ci postkomuniści teraz będą W Trybunale Konstytucyjnym Ala Gdzie pan redaktor Prokurator Piotrowicz Postkomunista jest raczej Prezydent Kwaśniewski Pan poseł Czarzasty pan poseł dyduch to są postkomuniści w tym znaczeniu Logiczne ponieważ byli Członkami kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Pan poseł Piotrowicz Pełnił funkcję prokuratora rzeczywiście w okresie PRL tak samo Dziesiątki Setki czy zapewne Tysiące innych prokuratorów lekarzy Rozmaitych Zawodów Piotrowi Wielokrotnie był o to oskarżany podkreśla że zajmował Przede wszystkim sprawami przez Pospolity knota Czy ktoś Mówiąc kolokwialnie dał w mordę za prl-u W mordę za 3 RP Nie Specjalnego znaczenia Czyli rozumiem że na Będziemy popierać oczywiście Prawo jest