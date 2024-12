Rzecznik Nowej Lewicy o Wieczorku: Jest szereg rzeczy, które się udały

O to, dlaczego to właśnie Dariusz Wieczorek jest ministrem nauki, został zapytany Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Nowej Lewicy w programie Wirtualnej Polski "Tłit". - Potrafi realizować program Lewicy, udowodnił to w Szczecinie i w Ministerstwie Nauki też w wielu aspektach mu się to udało - odpowiedział Michnik. Dopytywany przez Michała Wróblewskiego, czy to "najlepszy kandydat", przekazał: - Jest szereg rzeczy, które udały się Dariuszowi Wieczorkowi, są też takie, które się nie udały i to trzeba powiedzieć jasno - nie powinien był pod żadnych pozorem ujawniać danych sygnalistki czy związkowczyni, która prosiła o anonimowość. Odnosząc się do większej internetowej popularności Wieczorka od kandydatki Nowej Lewicy na prezydenta, Michnik zapowiedział: - Zrobimy wszystko, żeby Magdalena Biejat była dzisiaj na Lewicy na pierwszym miejscu. Mamy jeszcze dużo czasu, żeby to wszystko rozkręcić, jestem przekonany, że przykryje ona nie tylko Dariusza Wieczorka, ale też Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena.

