Powiedział za dużo. Jest decyzja ws. rzecznika MSZ

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zapewnia, że nie ma zagrożenia, że część głosów Polonii trafi do kosza. - Gratuluję panu rzecznikowi, cóż mogę powiedzieć. Dobrze by było, żeby się oparł na jakichś przepisach, a w tym przypadku to powinny być przepisy prawa wyborczego - powiedziała Magdalena Pietrzak.