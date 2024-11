Rzecznik Kremla mówi "taki jak Putin". Tłum bije brawa

Pieskow odniósł się również do przedwyborczych zapowiedzi Trumpa, że po wygranej doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie. Jego zdaniem USA "są w stanie pomóc w zakończeniu konfliktu", ale nie da się tego zrobić "w ciągu jednej nocy". Oświadczył również, że to "to właśnie USA stale dolewają oliwy do ognia tego konfliktu i biorą w nim bezpośredni udział".