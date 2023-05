Rzecznik chińskiej armii ostrzega. "Nasze wojsko musi być w gotowości"

"Jeśli Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa utworzą zintegrowany sojusz, prawdopodobnie dojdzie do konfrontacji blokowej w Azji Północno-Wschodniej" - oświadczył przedstawiciel chińskich sił zbrojnych na łamach "South China Morning Post". Dodając, że rozwijający się sojusz może doprowadzić do wyścigu zbrojeń. O sytuacji poinformował "The Telegraph".