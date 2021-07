Rzeczniczka PiS przypomniała tragiczne wydarzenie. Zaapelowała do polityków

Podczas poniedziałkowej wizyty Donalda Tuska w Szczecinie doszło do przepychanek i kłótni. Do tego incydentu nawiązała rzeczniczka PiS. Anita Czerwińska zaapelowała do polityków, by powstrzymali się od "eskalowania nienawiści". Przypomniała też zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka w 2010 roku. - Chciałabym, żebyśmy zawsze pamiętali, że w Polsce wydarzyło się zabójstwo na tle politycznym - dodała Czerwińska.