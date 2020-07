Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska: PO potrafi funkcjonować tylko przez konflikt

Anita Czerwińska uważa, że szczyt UE jest ogromnym sukcesem Polski, którego nie da się "zakrzyczeć, ani przemilczeć". Komentując powiązanie budżetu UE z praworządnością twierdzi, że "bardzo ciężko rozmawia się z kimś, kto chce używać tego mechanizmu jako straszaka". - To pretekst do tego, aby więcej ugrać dla siebie finansowo i ideologicznie - mówi na antenie Polskiego Radia 24.

Anita Czerwińska o PO. Funkcjonuje przez polityczną awanturę

Rzeczniczka PiS o działaniu Platformy. "To bardzo niebezpieczne"

Według Czerwińskiej PO przyjęło taki model od momentu ogłoszenia terminu wyborów prezydenckich 2020. Politycy tej partii mają "wymyślać coraz to nowe preteksty i powody do tego, aby toczyć awanturę". Kolejnym zarzutem jest to, że politycy Platformy mają wynosić konflikt poza Polskę i starać się w to zaangażować zagranicę. - To bardzo niebezpieczne - podsumowała.