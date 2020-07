Anita Czerwińska: Politycy PO postanowili zgotować piekło rodzinie ułaskawionego przez Andrzeja Dudę mężczyzny

Jej zdaniem kobiety, które wystąpiły z wnioskiem o ułaskawienie, są pozbawiane "prawa do wybaczania, prawa do normalnego życia".

Rzecznika oświadczyła, że to, co się dzieje przez ostatnie kilkanaście dni, jest "niebywałe". Zdaniem Czerwińskiej mimo że na pozór wydawać by się mogło, iż wszystkie granice zostały przekroczone, to niemal na każdym kroku trzeba być przygotowanym "na nowe wyzwania łamania kodu cywilizacyjnego, kulturowego". Mówiła, że na to nie powinno być zgody.