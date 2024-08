Rządowa wyprawka szkolna Dobry Start. Sprawdziliśmy, co można kupić za 300 plus

Czy da się przygotować wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu nazywanego potocznie 300 plus? Sprawdziliśmy to. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na zakupy w Białymstoku do jednej z popularnych sieci handlowych, by sprawdzić, co jest w stanie zakupić do szkoły za kwotę 300 zł. - Postanowiliśmy to sprawdzić na podstawie listy jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Opieraliśmy się na budżetowym wyborze akcesoriów szkolnych. Sięgnęliśmy po tani piórnik, ołówki, kredki, linijkę, nożyczki, klej, temperówkę, zeszyty w linię i w kratkę – wyliczał Marek Gorczak. W wyprawce uwzględniliśmy także strój na WF. T-shirt kosztował 12 zł, spodenki tyle samo. Nasz test nie obejmował jedynie zakupu nowego plecaka. Ile dokładnie wydaliśmy na wyprawkę szkolną? Sprawdź w materiale wideo. Rządowy program "Dobry Start" to świadczenie w kwocie 300 zł na jednorazową pomoc dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, kwota ta przysługuje każdej rodzinie bez względu na dochód i dotyczy każdego dziecka w rodzinie, które uczy się w szkole i nie przekroczyło 20. roku życia.