Rzadkie zjawisko nagrane w Turcji. Ludzie nie wierzyli własnym oczom

Niecodziennie można natknąć się na tak niezwykłe i rzadkie zjawisko pogodowe, jak trąba wodna. Mieszkańcy i turyści w Datca, w południowo-zachodniej Turcji, zobaczyli coś niesamowitego. Rozmiar wiru był imponujący, a ludzie byli poruszeni widokiem z Morza Śródziemnego. Potężna trąba wodna pojawiła się nagle po ulewie. Według relacji świadków, zjawisko można było obserwować ok. 10 minut. Nikomu nic się nie stało, a potężny wir zniknął w momencie dotarcia do lądu. Nagranie jednego ze świadków opublikowała agencja Reutera. Jak twierdzą eksperci z Weather Forecast Expert, tego typu zjawiska tworzą się wyłącznie w specjalnych warunkach, które sprzyjają rozwojowi trąb morskich. Odpowiada za to ciepłe, wilgotne, niestabilne i wznoszące się powietrze, gwałtowny rozwój chmury konwekcyjnej oraz obecność wystarczająco silnej i skoncentrowanej rotacji w atmosferze. Dotychczas największa próba pomiaru wiatru wewnątrz takiego wiru wskazywała wartości w zakresie od 54 do 306 km/h. Każdy przypadek jest więc inny. Zawsze w takiej sytuacji zaleca się zachować szczególną ostrożność.