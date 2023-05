Rzadkie odkrycie w gminie Lewin Kłodzki. Przeleżało w ziemi wieki

Pod płytką warstwą ziemi znajdował się starożytny skarb. Na terenie gminy Lewin Kłodzki podczas prac archeologicznych badacze odkryli tajemniczy przedmiot. Po wstępnej analizie okazało się, że jest to topór, pochodzący najprawdopodobniej z przełomu X i XI wieku. Jak przekazała wójt gminy, Joanna Klimek-Szymanowicz, odkrywcami tego cennego znaleziska są poszukiwacze Konrad Oczkowski i Karol Orman. Co ciekawe, obaj panowie wcześniej znaleźli w okolicach Lewina Kłodzkiego pochodzący z XI wieku miecz. To dopiero początek wielkich odkryć, ponieważ grupa pasjonatów historii posiada oficjalne zgody na prowadzenie poszukiwań na terenie gminy Lewin Kłodzki wydane przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej oraz przez władze gminy. Teraz ponad 1000-letni topór zostanie skrupulatnie zbadany, by poznać jeszcze więcej jego skrywanych tajemnic.