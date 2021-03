Rząd zmieni taktykę znoszenia obostrzeń? Mają być "subregionalne"

Rozważany jest nowy scenariusz znoszenia obostrzeń. Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii odniósł się do tej kwestii na środowej konferencji prasowej. Chodzi o formatowanie restrykcji w odniesieniu do subregionów czy nawet powiatów. Jak twierdzi Gowin, rozwiązanie to było już brane pod uwagę na przestrzeni roku.