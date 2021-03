Koronawirus. Polacy wypowiedzieli się w sprawie obostrzeń. "Nadmierna histeria"

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Rzeczpospolitej, Polacy mają podzielone zdania co do tego, czy rząd z pandemią radzi sobie dobrze czy źle. "Zaledwie co dziesiąty ankietowany zgadza się z tym, że rząd dobrze radzi sobie z pandemią, a niespełna co trzeci uważa, że raczej sobie radzi" - pisze dziennik.