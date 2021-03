Obostrzenia do zniesienia? Polska byłaby jak Portugalia. "55-60 tys. zachorowań dziennie"

Piotr Mueller był gościem na antenie radiowej "Jedynki". Rzecznik rządu był pytany o epidemię koronawirusa w Polsce. Poinformował, że szpitale rezerwowe są uruchamiane na pełnych obrotach, by mogły przyjąć osoby, które potrzebują pomocy.

- Mamy ponad 17,3 tys. zajętych łóżek - w sumie dostępnych jest 26,9 tys. Cała baza szpitalna może być zwiększona do 38 tys - podał, podkreślając, że rząd był przygotowany na takie działania.

Koronawirus w Polsce. Co dalej z obostrzeniami?

- Gdybyśmy w ogóle znieśli obostrzenia, to sytuacja mogłaby wyglądać jak w Portugalii - stwierdził Piotr Mueller , dodając, że "kilka tygodni temu w Portugalii doszło do takiej liczby zachorowań, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polski, byłoby u nas 55-60 tys. zachorowań dziennie".

- Jesteśmy przekonani co do rozwiązań o charakterze regionalnym. One są uzależnione od liczby zachorowań w danym województwie. Na razie tego typu rozwiązań będziemy się trzymać - dodał polityk.