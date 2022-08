Rząd zdaje egzamin ws. wsparcia Ukrainy? Czarzasty nie ma żadnych wątpliwości

Wojna na Ukrainie trwa już pół roku. Jak długo to jeszcze może potrwać? - Nikt nie wie. Trzymamy kciuki, by potrwało to jak najkrócej. Ale nikt nie wie, co siedzi w głowie Putinowi - ocenił w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Czy państwo polskie zdaje egzamin, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, a przede wszystkim obywateli ukraińskich? - pytał gościa prowadzący program Michał Wróblewski. - Moim zdaniem, ewidentnie zdaje. Może to dziwnie brzmi z ust polityka opozycji, ale zawsze sobie zadaję pytanie, co by jeszcze można było zrobić w momencie, gdyby moja formacja współrządziła. Wydaje mi się, że dużo robią dobrego w tej sprawie - odparł Czarzasty. - Uważam też, że trzeba rządowi i prezydentowi pod tym względem pomagać, co zresztą - jeśli chodzi o formację lewicową - czynimy dosyć konsekwentnie, bez przerwy atakując niemieckie SPD oto, żeby zmieniło swoje podejście i żeby kanclerz Niemiec był bardziej w tej sprawie jednoznaczny - dodał Włodzimierz Czarzasty.

