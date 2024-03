Rząd zajmie się dzikami. Zwierzęta terroryzują miasta

- Jestem leśnikiem z zawodu i wiem, jak to wygląda - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską. - Należy przede wszystkim przestać ingerować w życie dzików, nie dokarmiać ich. To inteligentne zwierzę, więc wróci w to samo miejsce, w którym znalazło pokarm. My prowadzimy tu taką politykę, choć to nie zawsze skutkuje. Populacja dzika ostatnio wzrosła i w takiej sytuacji należy zwiększyć odstrzał, to taka naturalna selekcja.