Dziki opanowały miasta. To już plaga

- Te zwierzęta czują się tutaj bardzo dobrze. Te, które już urodziły się w mieście, są to tak zwane już "dziki miejskie", tak na nie mówimy, i one do lasu nie wchodzą, bo dla nich miasto jest już naturalnym środowiskiem - mówił jakiś czas temu w rozmowie z TVN24 Leonard Wawrzyniak ze Straży Miejskiej w Gdyni.