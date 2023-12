Atak dzika w Gdyni. 55-latka w stanie krytycznym

Do ataku doszło w czwartek ok. godz. 19:40. - Policjanci pojechali na ul. Kartuską, gdzie według zgłoszenia kobieta została zaatakowana przez dzika. Na miejscu funkcjonariusze zastali 55-letnią mieszkankę Gdyni oraz ratowników medycznych, którzy udzielali kobiecie pierwszej pomocy medycznej. Kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala - powiedziała portalowi trojmiasto.pl podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.