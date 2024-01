Rząd szuka możliwości. "Problem, który będzie uwierał premiera"

- Brutalne działanie zbrojnego ramienia PiS. To są bzdury. Końcówka prokuratury Ziobry wykonuje na gwałt ruchy, by oskarżyć kogokolwiek w sprawie, w której nie ma żadnej korupcji – komentował Tomasz Grodzki w WP. Według większości rządzącej przykładem na próbę ochrony polityków PiS jest ruch Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Śledczy domagają się również wstrzymania wykonania kary w związku z zastosowanym prawem łaski. W odpowiedzi poseł KO Roman Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia. "Co za czasy, że adwokat walczy z prokuratorami, aby osadzić skazanych" – skomentował w mediach społecznościowych.