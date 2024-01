Grodzki reaguje na akt oskarżenia. "Brutalne działanie zbrojnego ramienia PiS"

- To ostatni etap polowania na marszałka Senatu, którym byłem przez cztery lata, ku utrapieniu PiS. Ludzie, którzy są oskarżani, są całkowicie niewinni i ratowali życie ciężko chorych ludzi – komentuje w rozmowie z WP Tomasz Grodzki. To pierwsza reakcja senatora PO na komunikat Prokuratury Rejonowej w Szczecinie. Śledczy wnieśli do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii. Według komunikatu w szpitalu w szczecińskim Zdunowie żądano od pacjentów po 10 tys. zł za operacje leczenia otyłości poza kolejką.