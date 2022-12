Rząd skorzysta z pomocy opozycji wbrew Ziobrze? Komentarz posła PiS

"Rzeczpospolita" podaje, że Jarosław Kaczyński dał zielone światło ministrom na realizację kamieni milowych w umowie z Komisją Europejską ws. wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W programie "Tłit" Michał Wróblewski pytał o to Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości. - Ten dialog między nami a Komisją Europejską się toczy. Jest naszą intencją zrealizowanie tych zobowiązań, dlatego m.in. pracujemy nad ustawą wiatrakową - przyznał Radosław Fogiel. Czy te ustawy mogą zostać przyjęte wspólnie z opozycją i wbrew Solidarnej Polsce? - Każdy ma wolny głos w Sejmie. Jak opozycja będzie chciała nacisnąć zielony przycisk, to nikt nie będzie jej powstrzymywał. Jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Pół roku temu dyskutowaliśmy o reformie Sądu Najwyższego. Izby Dyscyplinarnej nie ma, pieniędzy też nie ma. My też musimy brać uwagę wcześniejsze doświadczenia i upewniać się, że druga strona dotrzyma zobowiązań -

