Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy. Morawiecki apeluje do Hołowni

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku do gry z misją tworzenia rządu wejdzie Donald Tusk. Mateusz Morawiecki na razie nie przedstawił ministrów swojego przyszłego rządu, za to w czwartek ogłosił, że do Sejmu został skierowany nowy projekt ustawy, która ma obowiązywać w przyszłym roku.