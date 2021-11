Rząd sięgnie po "opcję atomową" ws. Białorusi? Jasny sygnał rzecznika

Z powodu uchodźców kryzys w stosunkach z Białorusią eskaluje. W mediach pojawiła się informacja, że rząd Polski może sięgnąć po tzw. opcję atomową, by naciskać reżim Łukaszenki. Chodzi o całkowite zamknięcie granic między naszymi krajami, co wiązałoby się z ustaniem handlu oraz zakazem przemieszczania się ludności. Co na to rzecznik rządu Piotr Müller? - W scenariuszach dalej idących taki wariant jest brany pod uwagę. My jednoznacznie wysyłamy w tej chwili, kanałami dyplomatycznymi i oficjalnie, takie informacje do władz białoruskich, że takie zagrożenie istnieje, jeżeli władze Białorusi nie zaprzestaną działań o charakterze wojny hybrydowej na granicy. Niestety żadnej informacji zwrotnej w tym zakresie nie ma - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.