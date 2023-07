Rząd porzucił pomysł referendum? Rzecznik stanowczo dementuje

Piotr Mueller zaprzeczył w programie "Tłit" doniesieniom Onetu, jakoby rząd porzucił pomysł organizacji referendum w sprawie migrantów. - Nie jest to prawda. To referendum będzie. Jednak, póki co, nie ma decyzji finalnej, co do liczby pytań - mówił rzecznik rządu. Polityk nie podał jednak konkretnych dat stworzenia koniecznych w tej sprawie ram prawnych. - Uchwała w sprawie referendum powinna być przyjęta w miarę równolegle do ogłoszenia przez prezydenta terminu wyborów. Jeszcze to chwilę musi potrwać - podsumował.

