Rząd poprze poprawki do ustawy węglowej? "Nasze zdanie jest negatywne"

Senat przyjął poprawki do ustawy o dodatku węglowym, zakładające pomoc finansową również dla osób ogrzewających domy przy użyciu innych surowców. Czy rząd je poprze? – Na pewno nie w takiej formule, nie w formule poprawek do tej ustawy – powiedział w programie "Tłit" wiceminister finansów Artur Soboń. – Tutaj zdanie rządu jest negatywne. Natomiast będzie propozycja kompleksowa ze strony Ministerstwa Klimatu – dodał. . – (…) Analizujemy skutki i możliwości zgodnie z dyrektywą, aby przy przedłużeniu tej tarczy również te dodatkowe paliwa nią objąć – wskazał. Kiedy można spodziewać się decyzji ws. pomocy dla osób nieogrzewających domów węglem? – Jeśli chodzi o tę tarczę, to mamy system kwartalny. Czyli patrzymy, jak ta sytuacja wygląda, jak te tarcze działają – mówił. – Jeśli będziemy pokazywali tarczę od końca października do końca grudnia, to pokażemy też zakres tych obniżek VAT-u i akcyz, które będą w tej tarczy obowiązywać – stwierdził. Po drugie, jak dodał, spodziewany jest też "projekt ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i to za chwile będzie znane opinii publicznej". – Dzisiaj ci wszyscy, którzy potrzebują wsparcia i nie są w tej grupie dodatku węglowego, to również takie wsparcie w postaci dodatku osłonowego otrzymują, w dwóch transzach (…), w różnych kwotach – uważa Soboń. Wyjaśnił także, że obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad przedłużenie i rozszerzeniem działania tarczy antyinflacyjnej (…), a Ministerstwo Klimatu nad "wsparciem dla różnego rodzaju paliw".

