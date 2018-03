Rząd PiS wiedział, co może oznaczać przyjęcie ustawy o IPN. Na jaw wyszła "ostrzegawcza" notatka

Wbrew wielokrotnym twierdzeniom polityków PiS, rząd był ostrzegany przez naszych zagranicznych partnerów, że przyjęcie ustawy o IPN będzie miało negatywne konsekwencje. Na tydzień przed głosowaniem w Sejmie jasny sygnał w tej sprawie dali Amerykanie.

Chodzi o ostrzegawczą notatkę ze spotkania przedstawicieli MSZ z amerykańskimi dyplomatami. Doszło do niego 19 stycznia w Warszawie.

W Polsce pojawił się Thomas K. Yazdgerdi, który w amerykańskim Departamencie Stanu odpowiada za kwestie dotyczące Holokaustu ("Special Envoy for Holocaust Issues"). W MSZ przyjęli go Maciej Pisarski, pełnomocnik ministra do spraw kontaktów z diasporą żydowską, Anna Perl z Departamentu Ameryki oraz Filip Bartkowiak z Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej.