Rząd PiS szykuje odwet na UE? Wiceminister komentuje wymowny wpis

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce płacić po milion euro każdego dnia za to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zaprzestała działania. W reakcji na decyzję wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wprost zagroził UE blokadą płacenia przez Polskę składek członkowskich. "Może wstrzymanie składek przemówi eurokratom do rozumu?" - napisał na swoim profilu na Twitterze. Jego wpis komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski inny wiceminister tego resortu - Michał Woś. Czy rząd myśli o wstrzymaniu składek? - Za składki członkowskie odpowiada minister ds. europejskich, pan minister Konrad Szymański, we współpracy z ministrem finansów. To jest tweet jednego z wiceministrów - podkreślił Woś. Jak dodał, "uważa tak, jak Marcin Romanowski". - Jeśli UE chce i próbuje szantażować nas finansowo, to my to, co mielibyśmy rzekomo tracić, odliczymy od tego, co powinniśmy Unii wnieść w formie składek - stwierdził. Pytany, czy jest to rozwiązanie akceptowane przez premiera, odparł: "Nie wiem, natomiast jest to rozwiązanie, którego nie bałby się Zbigniew Ziobro". - Jakie będą decyzje całego rządu, to będzie tematem szerokiej dyskusji - czy to koalicyjnej, czy Rady Ministrów - wskazał Woś.