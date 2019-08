Rząd PiS hojnym sponsorem Caritas Polska. Rekordowe dotacje dla kościelnej organizacji

Caritas Polska, kościelna organizacja charytatywna, otrzymała ponad 20 mln zł dotacji od ministerstw rządu PiS - wynika z raportów finansowych, do których dotarła Wirtualna Polska. To rekord. Do tej pory rząd nigdy nie był tak hojnym sponsorem czynienia dobra.

Caritas Polska z rekordowym wsparciem od rządu PiS

Cztery ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Senatu i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wsparły dotacjami 19 projektów Caritas Polska. Łączna pula wydatkowanych w 2018 roku pieniędzy przekracza 24 mln zł - wynika ze sprawozdania finansowego organizacji, opublikowanego w lipcu. Instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski kieruje ks. Marcin Iżycki.

Działania Caritas Polska sfinansowane publicznymi dotacjami dotyczyły głównie pomocy humanitarnej dla uchodźców za granicą. W Polsce pomoc dotyczyła seniorów, osób ubogich i rodzin dysfunkcyjnych.

Kwota transferów jest rekordowa. Dla porównania w 2016 roku suma dotacji (wówczas projekty wspierało głównie MSZ) wyniosła 6 mln zł. Z kolei w 2014 roku, czyli w czasach poprzedniego rządu PO-PSL podobne dotacje wyniosły już tylko 3 mln zł.

W tym samym okresie Caritas Polska jako organizacja pożytku publicznego odnotowała duży spadek wpływów datków przekazywanych od zwykłych Kowalskich w ramach odpisu 1 proc. podatku PIT. Z niecałych 3 mln w 2014 roku do 1,5 mln w roku ubiegłym.

Przypomnijmy, że wpłatą 10 tys. zł właśnie na Caritas Polska postanowił odkupić swoje grzechy marszałek Sejmu Marek Kuchciński, aktualny bohater afery dotyczącej prywatnych lotów rządowych samolotem.

Z kolei w ubiegłym roku głośno było o Caritas Polska za sprawą Jarosława Kaczyńskiego. Nakazał on ministrom oddanie swoich nagród właśnie na rzecz Caritas. Nie wiadomo, dlaczego akurat dla tej organizacji. Akcja miała zakończyć bulwersującą opinię publiczną "aferę drugich pensji" z 2018 roku, czyli nagradzania polityków w rządzie Beaty Szydło. Na rzecz kościelnej organizacji mogło trafić nawet kilka milionów złotych. Pula nagród w rządzie wynosiła 6 mln zł i objęła 151 osób.

Tu kolejne zaskoczenie. W sprawozdaniu Caritas Polska nie ma śladu takich darowizn. Kontaktowaliśmy się z biurem prasowym Caritas Polska, jednak nikt nie potrafił wyjaśnić tej rozbieżności. - Sprawa jest skomplikowana i odpowiedź może zająć kilka dni - usłyszeliśmy od przedstawicielki Caritas Polska.

Poseł Brejza w sprawie Caritas. "Wpłaty ministrów to blef"

Twardych dowodów wpłaty nagród na Caritas nadal domaga się poseł Krzysztof Brejza (PO), który wcześniej swoimi interpelacjami ujawnił sprawę "drugich pensji". Kiedy jednak napisał do Caritas Polska i wszystkich organizacji diecezjalnych, uzyskał zaledwie kilka oficjalnych potwierdzeń darowizn. Chodziło o Caritas diecezjalne, które są odrębnymi organizacjami.

Caritas diecezji siedleckiej potwierdził 70 tys. zł darowizny od ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Caritas z Katowic dostał przelew od Witolda Bańki (minister sportu) i wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. Caritas z Olsztyna potwierdził darowiznę od wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego.

- Przekazywanie na Caritas to większy blef niż same drugie pensje - skomentował poseł Brejza. Zaatakował Macieja Wąsika z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Kwity na stół. Niech ministrowie opublikują skany wpłat na Caritas łącznych drugich pensji z lat 2016-2017. Pomijając szczegół, że ukradzione pieniądze powinny wrócić do budżetu - wezwał.