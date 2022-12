Rząd odpowiada na wątpliwości prezydenta ws. ustawy o SN. "Przyjmujemy to z pokorą"

- Wygląda na to, że przekazywane przez mnie informacje w trakcie procesu negocjacyjnego nie były wystarczające, że pan prezydent nie czuł się wystarczająco konsultowany - mówił w Sejmie minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Odpowiedział w ten sposób na zarzut Andrzeja Dudy, że rząd nie informował go o pracach nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która wpłynęła do Sejmu.