Rząd Morawieckiego luzuje obostrzenia. "Mówiąc szczerze, popieram"

Gościem programu "Newsroom WP" była prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowy konsultant ds. medycyny rodzinnej. Lekarka skomentowała ostatnie rządowe decyzje dotyczące luzowania obostrzeń sanitarnych. - Generalna tendencja zakażeń jest spadkowa. Spada też liczba hospitalizacji i liczba osób pod respiratorami. Utrzymuje się liczba zgonów, ale to są osoby, które są leczone jeszcze ze szczytu pandemii. Można spróbować tego luzowania, powinno być dobrze - oceniła członkini Rady Medycznej ds. COVID-19. - Będziemy przyglądać się sytuacji, kiedy dzieci powrócą do nauki stacjonarnej, bo to może wpłynąć na sytuację epidemiczną - dodała. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał o ocenę decyzji premiera. - Nie zmartwiłam się. Mówiąc szczerze, popieram tę decyzję. (...) Mamy taką sytuację, że możemy pozwolić sobie na luzowanie, oczywiście bacznie przyglądając się temu, co się dzieje - przekazała prof. Mastalerz-Migas.