Rząd kupi dom Marii Skłodowskiej-Curie? Premier: zleciłem pilne działania

Dom Marii Skłodowskiej-Curie we Francji wystawiony został na sprzedaż. Polski rząd podjął czynności prowadzące do kupna nieruchomości, o czym poinformował w poniedziałek wieczorem premier Mateusz Morawieckie. "To miejsce jest ważną częścią polskiej historii" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Polski rząd chce kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem Źródło: Mateusz Morawiecki/Twitter , Fot: Mateusz Morawiecki/Twitter