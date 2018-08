Maria Skłodowska-Curie to najbardziej wpływowa kobieta w historii. Nowy ranking BBC.

Decyzją czytelników BBC History Magazine, Maria Skłodowska-Curie została najbardziej wpływową kobietą w historii. Wyprzedziła m.in. Margaret Tatcher i Dianę, księżną Walii.

100 kobiet, które zmieniły świat – ranking prestiżowego BBC History Magazine

Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla znalazła się na pierwszym miejscu rankingu prestiżowego miesięcznika BBC History Magazine. Na liście 100 kobiet pojawiły się przedstawicielki nauki i polityki, aktywistki, artystki oraz pisarki. Dzięki głosowaniu czytelników to właśnie Maria Skłodowska-Curie zajęła pierwsze miejsce.

Maria Skłodowska-Curie zmieniła świat nie raz, ale dwa razy

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie gdzie ukończyła gimnazjum. Niestety kobiet wtedy nie przyjmowano na uniwersytety, więc Skłodowska-Curie trafiła na konspiracyjny Uniwersytet Latający. W 1891 roku Skłodowska wyjechała z Polski do Paryża aby zacząć studia na Sorbonie. To właśnie tam dostała szansę na pracę naukową stając się prekursorką w dziedzinie radiochemii. Zmarła 4 lipca 1934 roku we Francji. Za przyczynę jej śmierci podaje się złośliwą anemię wywołaną chorobą popromienną.