Rząd daje 3000 zł na kocioł, ale nie rozwiązuje kryzysu. "Otwarta droga do malwersacji"

Opozycja: Głupia proinflacyjna ustawa

Większość polityków opozycji nie zostawia suchej nitki na rządowej ustawie. - To kolejny projekt proinflacyjny. Premier zapowiedział embargo na rosyjski węgiel, kiedy mieliśmy puste składy węglowe i magazyny węgla. Morawiecki natychmiast powinien podać się do dymisji, Kaczyński powinien go odwołać, bo chyba nie ma na świecie sytuacji, w której premier doprowadziłby do tego, że miliony polskich rodzin nie wie, czy w zimie nie zamarznie. 3000 zł nie wystarczy nawet na zakup 3 ton węgla. To jest działania na zasadzie "zatkamy ludziom usta, niech sobie kupią grube swetry i onuce i w ten sposób przetrwają zimę". Węgla nie kupią, bo go nie ma - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.