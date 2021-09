Rząd chce zapłacić kołom gospodyń wiejskich za zachęcanie do szczepień

Aby środki wpłynęły na konto koła, należy złożyć specjalny wniosek do 15 września. Wydarzenie może trwać od jednego do trzech dni i musiałoby odbyć się do 30 września. Aby otrzymać pieniądze, organizatorzy muszą zapewnić możliwość zaszczepienia się uczestników przez co najmniej 5 godzin dziennie. Należy też przygotować co najmniej trzy atrakcje wskazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nich są m.in. występy muzyczne, artystyczne, pokazy ratownictwa medycznego, ale też degustacja potraw regionalnych.