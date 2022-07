Ryzykowne manewry pilota SU-25. Ukraińcy pokazali nagranie z kokpitu

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy udostępnił wideo z akcji wojskowego samolotu SU-25. Nagranie z kokpitu ukazuje pilota, który leci tuż nad ziemią podczas jednej z misji. Wszystko po to, by uniknąć widoczności na rosyjskich radarach i móc zadać wrogowi śmiertelne ciosy. W pewnym momencie pilot puszcza flary, które mają za zadanie zmylić rakietę nieprzyjaciela. Natomiast później następuje ostrzał rosyjskich celów. Na koniec w asyście drugiego SU-25, oba samoloty wracają do bazy. Poradzieckie maszyny bojowe całkiem dobrze spisują się na froncie. Zamontowane w nich działko pozwala wystrzelić 3 tys. pocisków na minutę. Z kolei pod skrzydłami mieści się uzbrojenie, w skład którego wchodzą bomby o masie do 500 kg, niekierowane pociski rakietowe czy kierowane pociski rakietowe naprowadzane laserowo.

