Ryzyko handlu ludźmi. Zagrożone są osoby przyjeżdżające z Ukrainy

Na warszawskich dworcach pojawia się coraz więcej ogłoszeń, które proponują przejazd migrantów do innych miast Europy. Tego nikt nie kontroluje. - Żądam od państwa polskiego tego, żeby zorganizować bezpieczny wyjazd tych osób do innych państw, bo ta relokacja się odbywa. Tak, żebyśmy nie mieli na sumieniu zniewolonych kobiet czy handlu ludźmi i dziećmi. To jest niestety tego typu sytuacja. To już nie jest zabawa - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.