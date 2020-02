Rytel. Beata Szydło na zdjęciu z gangsterami. "Służby działały prawidłowo"

Beata Szydło wśród groźnych gangsterów - za dopuszczenie do tej sytuacji nikt nie poniósł konsekwencji służbowych. - Funkcjonariusze BOR nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia Pani Premier - mówi Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

Przypomnijmy, w listopadzie ub. roku "Superwizjer TVN” opisał historię Olgierda L. To jeden z przywódców trójmiejskiego półświatka, stojący na czele klubu motocyklowego "Bad Company". Według autorów reportażu, do klubu należą między innymi recydywiści i neonaziści. Nieoficjalnie mówi się, że organizacja zajmuje się sutenerstwem, handlem narkotykami i wymuszaniem haraczy.

Kto dopuścił do takiej sytuacji?

- Wiedziano, kto jest w środku i kogo pani premier może napotkać w budynku. Wiedział to być może ktoś z gabinetu politycznego, być może któryś z doradców, na pewno ludzie od ochrony. Co się takiego stało , że pani premier została postawiona w takiej sytuacji? - pytał współautor materiału dziennikarz Bertold Kittel .

Nikt nie poniesie odpowiedzialności

Według autorów materiału, nie ma żadnych wątpliwości, iż Beata Szydło nie ma żadnych kontaktów z ludźmi pokroju Olgierda L. Problemem jest zachowanie służb, które dopuściły do takiej sytuacji. - Chciałbym, żeby urzędnicy rządowi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, albo pan premier Mateusz Morawiecki, powiedzieli to jasno: tak, za bezpieczeństwo w państwie odpowiadają amatorzy i nie wiemy, jak to się stało, że do tego doszło – oceniał dziennikarz TVN Bertold Kittel.