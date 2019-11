WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze macierewicz + 2 marszałek seniorryszard terlecki 1 godzinę temu Ryszard Terlecki zadowolony z nominacji dla Antoniego Macierewicza. "Należy mu się" - Bardzo się cieszymy, że Antoni Macierewicz został marszałkiem seniorem. Z pewnością należy mu się to za zasługi dla niepodległości Polski... Rozwiń Bardzo się cieszymy z faktu że Ant … Rozwiń Transkrypcja: Bardzo się cieszymy z faktu że Antoni Macierewicz został marszałkiem sejmu to z pewnością Należy mu się za zasługi dla Niepodległości To nie jest przedwczesny Nie Nie jestem ani trochę zaskoczony Cieszę się że Marszałkiem seniorem będzie antonim Prezydent Andrzej Duda No ale Pozycja ranga nazwiska Doświadczeń zasług Przeważyły Nad jakimiś Jeżeli były jakieś Niesnaski między nimi Bardzo to słusznie postąpił nie nie to jest decyzja pana Państwo że nie przez uprawiać Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest dużo niżej na tej liście Najstarszych Troszkę troszkę duże Za wszelkie zasługi zasługi dla Polski No jak to no jak to jakie to Dominik Obrony Narodowej Matka na Tasmanii wymyśl