Ryszard Schnepf o F-35. "Su-55 jest lepszy i o połowę tańszy"

Były ambasador Polski w USA skrytykował zakup amerykańskich myśliwców. Na antenie TVN przekonywał, że "radzieckie samoloty Su-55 są lepsze i o połowę tańsze" od F-35. Powołał się przy tym na rosyjski portal propagandowy.

Andrzej Duda w USA. Polska kupuje F-35

F-35 faktycznie ma wady, które wyliczają specjalistyczne amerykańskie serwisy. "Wiadomo, że nie należy tego bagatelizować, ale zgłaszane problemy dotyczą wersji B i C. Pionowego startu i lotniskowcowych. My celujemy w A" - napisał na Twitterze Marcin Makowski. Dziennikarz Wirtualnej Polski już w maju pisał , czego może dotyczyć porozumienie Polski z USA.

Zaskoczeniem była koncepcja przesunięcia amerykańskich jednostek z Niemiec do Polski, o której wspominał Donald Trump. Schnepf podejrzewa, że manewr ten mógł nie być uzgodniony z tamtejszym rządem. - Jeżeli tak było, to oczywiście jest to co najmniej nietakt dyplomatyczny - stwierdził.