Ryszard Petru wraca do polityki. Reakcja Suskiego

Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. Jako ekspert będzie doradzał partii w sprawach gospodarczych. - No to będzie wesoło. Ryszard Petru - znany z różnych niefortunnych, acz zabawnych wypowiedzi. Ja wolę takiego polityka, który nawet czasem popełni jakiś błąd, niż kogoś, kto w sposób wyrachowany, używając nieprawdy, próbuje doprowadzić do osłabienia systemu obrony Polski, szczególnie w trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy - komentował Marek Suski (PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Zabawne jego różne wpadki - "sześciu króli" i różne inne rzeczy. To było, można powiedzieć z lekką ironią, pewnym smaczkiem polityki. Nie odegrał on jakiejś wielkiej roli, ale też nie był tak agresywny jak niektórzy dziś politycy, którzy próbują dojść do władzy, nawet opowiadając nieprawdę - dodał Suski.