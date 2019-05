Ryszard Legutko ma problem. Jego wypowiedzią o ofiarach księży-pedofilów może zająć się rzecznik dyscyplinarny UJ

Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, której członkiem jest prof. Ryszard Legutko, jednoznacznie potępiła wypowiedź swojego kolegi o ofiarach księży-pedofilów. Apeluje też o skierowanie jego sprawy do rzecznika dyscyplinarnego UJ.

Przypomnijmy, że Legutko, komentując w środę na antenie PR24 film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" powołał się na badania episkopatu amerykańskiego, wskazujących że 80 proc. przypadków nadużyć seksualnych dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat. - Przepraszam bardzo, co to jest za pedofilia? To nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia po prostu - powiedział polityk PiS.