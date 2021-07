Ryszard Kalisz: "Cały czas ratuję Lewicę"

Trwa afera w Lewicy. Lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty zawiesza kolejnych członków, informując ich o tym smsami. To wywołuje tarcia po lewej stronie sceny politycznej. Być może dlatego były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz, gość programu "Newsroom WP" opisując sytuację w polskiej Lewicy stwierdził, nie chce wrócić do polskiego parlamentu. Odniósł się też do pytania, czy wobec tego nie chce ratować Lewicy. - Ja cały czas ratuję Lewicę - stwierdził. - Chociażby spotykając się z czołowymi przedstawicielami Lewicy i rozmawiając z nimi - dodał gość WP. Jak zaznaczył polityk, Włodzimierz Czarzasty zrobił jedną dobrą rzecz – zjednoczył lewicowe partie. Ale problemem jest to, że ich elektoraty tego zjednoczenia nie zaakceptowały. – Te elektoraty są w jakiś sposób kreowane przez liderów tych partii – stwierdził były minister. I zaapelował do wszystkich ludzi Lewicy, by ze sobą współdziałali.