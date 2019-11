Ryszard Czarnecki ocenił expose premiera. "To będzie trudniejsza kadencja"

- To będzie trudniejsza kadencja dla PiS od poprzedniej - powiedział Ryszard Czarnecki w TVN24. Ocenił także expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek expose, które trwało 75 minut. - Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i ideologiczne - powiedział premier w Sejmie, dodając, że "dzieci są nietykalne". Zaznaczył, że nie wolno podnosić na nie "ideologicznej ręki". Po tych słowach otrzymał gromkie oklaski. - Kto chce dzieci zatruć ideologią, rozbić więzi rodzinne, bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy - mówił premier. Zaznaczył, że nie chce wojny ideologicznej, ale jeśli do niej dojdzie, to "wygra ją rodzina". - Rodzina to wartość arcypolska - stwierdził Morawiecki.