Ryszard Czarnecki: Lech Kaczyński zasługuje na muzeum

Lech Kaczyński był człowiekiem, który odcisnął duże piętno na polskiej polityce i historii. Myślę, że zasługuje na muzeum - stwierdził Ryszard Czarnecki. Poparł tym samym pomysł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Lepiej wielbić flagę biało-czerwoną niż palić inne flagi. Nie było to potrzebne i właściwe, to jest jasne. Na różnych demonstracjach w krajach Unii Europejskiej jest dużo więcej takich incydentów i więcej flag się pali. W Grecji pali się portrety i podobizny Angeli Merkel. Mam wrażenie, że sytuacja, w której Polacy pokazali, że mogą spokojnie, godnie manifestować swoje święto 100-lecia odzyskania niepodległości, to jest wspaniała okazja. Opozycja nie powinna się czepiać, bo jak porównać te jej obchody z naszymi, to cóż tu porównywać - stwierdził eurodeputowany PiS.

- Robi to w sposób bardzo nieelegancki. Nazywanie ludzi bolszewikami, bardzo przepraszam, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna - powiedział Ryszard Czarnecki, nawiązując do sobotniego wystąpienia Donalda Tuska w czasie Igrzysk Wolności w Łodzi.

- Józef Piłsudski, kiedy pokonywał bolszewików, a de facto bronił wspólnoty zachodu przed polityczną barbarią, to miał trudniejszą sytuację niż my dzisiaj. Kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików symbolicznie, kiedy wydobywał z nas to, co europejskie, wolnościowe, to miał trudniejszą sytuację. Ale dał radę. Dlaczego wy nie mielibyście pokonać współczesnych bolszewików? - stwierdził Tusk w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

W poniedziałek na swoim profilu na Twitterze skomentował reakcję polityków PiS na te słowa. "Kiedy powiedziałem, że Polacy dziś też mogą pokonać współczesnych bolszewików, wszyscy uznali, że to było o PiS. Nawet PiS tak pomyślał. A to było o bolszewikach, o nikim innym" - napisał.