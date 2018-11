Mocne słowa Tuska o Wałęsie. Cenckiewicz wkracza do gry. "Żenujące"

- Bohaterami i ojcami naszej niepodległości są Józef Piłsudski i Lech Wałęsa. I nie zmieni tego żadna polityka międzynarodowa i historyczna - mówił Donald Tusk podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Na słowa te błyskawicznie zareagował Sławomir Cenckiewicz. Posypały się komentarze.

Igrzyska Wolności to alternatywna propozycja uczczenia Święta Niepodległości "w czasie, gdy w Warszawie tak trudno jest porozumieć się, jak ma to święto wyglądać". Tematem przewodnim imprezy jest "Bitwa o historię". Szef Rady Europejskiej wygłosił wykład pt. "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje".

Co na to Cenckiewicz? W odpowiedzi na słowa szefa RE zamieścił na Twitterze zdjęcie Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem. I napisał: "Przecież nie tylko on jest ojcem...".