Donald Tusk odniósł się do Marszu Niepodległości. Wielki aplauz z sali

Szef Rady Europejskiej wygłosił wykład pt. "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje". - Po 123 latach zaborów udało się z niepasujących do siebie kawałków zszyć polskie państwo (...) Mieliśmy dużo szczęścia do osób, które odpowiadały za Polskę - powiedział.



Organizatorem imprezy Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte! we współpracy z EC1 - Łódź Miasto Kultury. Impreza jest alternatywną propozycją uczczenia Święta Niepodległości "w czasie, gdy w Warszawie tak trudno jest porozumieć się, jak ma to święto wyglądać". Tematem przewodnim jest "Bitwa o historię".

Donald Tusk dużą część swojego wystąpienia poświęcił m.in. Stanom Zjednoczonym. - Administracja amerykańska nie jest optymistycznie nastawiona dziś do silnej i zjednoczonej Europy. I mówię to jako ktoś, kto dość często ma możliwość wymieniać uwagi z prezydentem USA - podkreślił.

"Zostawmy ten marsz w spokoju"

Zaapelował do zgromadzonych by pamiętali, że "działanie ma sens". - Kiedy wierzymy we własne czyny przenosimy góry i pokazały to zarówno rok 1918 jak i rok 1989 - przypomniał.