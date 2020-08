Ryszard Czarnecki i podróże służbowe. Nowe ustalenia w sprawie europosła

Według "Rzeczpospolitej" urzędnicy za zastanawiające uznali również to, że Czarnecki nigdy nie startował w wyborach na Podkarpaciu. Europoseł był wybierany w kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i w Warszawie.

Jednak to nie dodatkowe kilometry budzą największe wątpliwości unijnego urzędu. Uwagę kontrolerów, jak podaje dziennik, przyciągnęły samochody, którymi miał poruszać się Czarnecki. Auta według sprawozdań nie należały do niego, a po sprawdzeniu okazało się, że ich właściciele zaprzeczają, by udzielali europosłowi swoich pojazdów, albo w ogóle Czarneckiego nie znają.