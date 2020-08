Ryszard Czarnecki gościem programu "Tłit"

Tematem rozmowy będą ostatnie doniesienia ws. kilometrówek pobieranych przez europosła. Jak ujawniły media Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ryszarda Czarneckiego. Polityk miał pobrać łącznie ok. 100 tys. euro na przejazdy m.in. z Jasła do Brukseli. Unijni urzędnicy mieli ustalić jednak, że europoseł nie mieszkał na Podkarpaciu, a w Warszawie. Czarnecki od początku sprawy zaprzecza tym doniesieniom.